О том, что в районе временно захваченного города Скадовск в Херсонской области, российские командиры решили развернуть лагерь, в котором разместили бывших боевиков ЧВК «Вагнер», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В соответствии с информацией местного подполья, этих бывших наемников «армии Пригожина» практически ничем не обеспечивают, полностью перекладывая все сложности тылового снабжения на так называемых «волонтеров». Кроме того, экс-боевиков группы «Вагнера» даже не обеспечивают каким-либо транспортом или средствами индивидуальной защиты.

Особый интерес вызывает то, что сейчас в командовании «второй армии мира» пытаются определиться касательно дальнейшего применения указанных «бойцов».

Ранее наш информационный портал писал о том, что мэр Скадовска расскывал о ситуации в городе после удара по месту базирования оккупантов.