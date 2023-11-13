В понедельник, 13 ноября, эфире программы «Свобода Ранок» представитель Сухопутных войск ВСУ сообщил, что путинские оккупационные силы в районе Бахмута Донецкой области начали вести активную оборону. «Освободители» пытаются найти слабые точки, чтобы вернуть контроль над утраченными позициями, информирует «НБН».

По словам Фитьо, у путинских войск нет стратегических успехов на линии фронта от Купянска Харьковской области до Бахмута Донецкой области. В районе города-крепости захватчики перешли от обороны к активной обороне и пытаются отбить ранее потерянные позиции.

Военный отметил, что защитники идут в атаку, когда появляется возможность, чтобы улучшить тактическое положение. За последние сутки Силы обороны на этом направлении отбили десять атак ВС РФ.

Спикер Сухопутных войск добавил, что «вторая армия мира» готовилась к активным боям на протяжении трех месяцев, в то же время украинские бойцы также проходили подготовку. Сначала враг атаковал на Лимано-Купянском направлении, сейчас сконцентрировался на Бахмутском. Это говорит о том, что россияне пытаются добиться успехов хоть на каком-то участке фронта.

Ранее в Военно-морских силах ВСУ объяснили перерыв в использовании ракет «Калибр» ВС РФ для атак на нашу страну.