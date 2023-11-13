В понедельник, 13 ноября, советник городского главы сообщил, что ресурсы страны-агрессора подтвердили подрыв автомобиля «правоохранителя» в Мариуполе в День полиции РФ, а также его гибель в больнице, информирует «НБН».

Также Андрющенко опубликовал скриншот сообщения одного из российских пабликов. Оккупанты жалуются, что во временно захваченном городе были ликвидированы четверо сотрудников «полиции» и ФСБ. Помимо подрыва авто движением сопротивления, были уничтожены еще два «полицейских» и сотрудник спецслужбы.

Россияне пишут, что все они были застрелены, одного «убрал» снайпер, двух – из пистолета в затылок с близкого расстояния. Эти захватчики были участниками расследования деятельности партизан и загадочных смертей «освободителей» в Мариуполе.

В связи с убийствами «правоохранителей» и сотрудника ФСБ спецслужбы РФ активизировали поиски участников движения сопротивления в городе.

Напомним, что мариупольские партизаны 10 ноября «поздравили» оккупантов с Днем полиции РФ.