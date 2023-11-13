О том, что в общеобразовательных заведениях на временно оккупированных территориях Херсонской области всех первоклашек автоматически зачислили в организацию «Орлята России», являющуюся детским крылом псевдоволонтерского движения «Движение первых» (открыто ведет сбор средств и различных видов помощи для обеспечения «второй армии мира», воюющей в Украине), явно финансируемого Кремлем, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный на официальной странице «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, «орлята» — это фактический аналог советских «октябрят», однако вступление в организацию проходит не на добровольной, а на принудительной основе. Кроме того, в рамках данной программы, навязанной по указке Москвы, первоклашек станут интенсивно направлять на разнообразные пропагандистские мероприятия, где маленьким украинцам попросту «промоют мозги» с самого детства.

Ранее мы писали о том, как успешные действия Сил Обороны повлияли на заполненность больниц на ВОТ Крыма и Херсонщины.