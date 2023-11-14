Как сообщает «НБН«, соответствующая информация размещена на официальном сайте Rheinmetall.

В пресс-службе концерна отметили, что правительство Украины подписало с Rheinmetall соглашение на поставку систем Leopard 1. Данное соглашение предусматривает поставку 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин (Bergepanzer 2), а также двух учебных танков.

Заказ, чье финансирование осуществляет Германия и который состоит из двухзначной суммы в миллионы евро, также предусматривает обучение, логистику, запчасти, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Ожидается, что поставка состоится в 2024 году. Пока что системы Leopard 1 находятся на капитальном ремонте, а также они готовятся к использованию на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Следует напомнить, что ранее концерн Rheinmetall получил задачу поставить Украине в общей сложности восемьдесят боевых машин пехоты Marder. Из них большая часть уже в Украине.

Напомним, ранее в Германии уже сделали заявление о количестве танков «Леопард», которые получит Украина.