Как информирует «НБН», в своей статье для NV Кирилл Буданов озвучил, что война в нашей стране может проходить еще долго, так как вражеские силы могут отказываться подписывать любого рода соглашения с Украиной или же нашими союзниками. После этого террористические войска не будут вести мощные наземные операции, но начнут то там, то там обстреливать нашу страну.

В качестве примера Кирилл Буданов озвучил события, которые состоялись после 1945 года. Речь идет о конфликте России и Японии. Причем из-за северных островов эти страны до сих пор не подписали мирный договор.

Он подчеркнул, что этой проблеме с решением, кому принадлежит определенная территория, уже 70 лет. Как следствие, по словам Буданова, в Украине тоже вероятен такой же сценарий, ведь у России гораздо большие территориальные аппетиты в отношении Украины, и касаются они не только Крымского полуострова.

Напоследок руководитель ГУР МОУ добавил:

Естественно, эти аппетиты России никто удовлетворять не собирается.

Напомним, ранее мы уже писали о словах Буданова относительно того, когда в РФ может начаться переломный период.