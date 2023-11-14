В своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА рассказал, что 13 ноября около 22:00 российские захватчики атаковали Изюмский район области 6 ударными беспилотниками «Шахед» из которых силы противовоздушной обороны 4 дрона ликвидировали, информирует «НБН».

По словам Синегубова, в результате попадания получило повреждения гражданское предприятие, вспыхнул пожар. К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Чиновник отметил, что в течение суток «вторая армия мира» наносила удары по приграничным районам Харьковской области и прифронтовым населенным пунктам из минометов, артиллерии и другого вооружения.

Отметим, что этой ночью ВС РФ выпустили по нашей стране 9 «Шахедов», управляемую авиационную ракету Х-35 и баллистическую ракету «Искандер-М». В результате боевой работы силы противовоздушной обороны уничтожили 7 дронов-камикадзе.

Ранее спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал о тактике «тысячи порезов» российских оккупантов при атаках на нашу страну.