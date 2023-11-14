Как пишет «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», по словам Столтенберга ситуация на фронте в Украине является весьма тяжелой.

Он подчеркнул, что сейчас продолжаются интенсивные боевые действия. Сама же ситуация на поле боя тяжелая, и сейчас очень важно поддерживать и даже усиливать поддержку Украины, так как страны НАТО не могут позволить Путину одержать победу на поле боя.

Йенс Столтенберг добавил, что в интересах Европейского Союза и Североатлантического Альянса помочь Украине оставаться независимым, суверенным государством в Европе.

Напоследок Генеральный секретарь НАТО заявил, что по мере того, как растет вероятность неприемлемого переговорного результата, государствам Альянса нужно увеличить помощь, которую они оказывают Украине.

Сейчас мы не видим ни малейшего желания со стороны Путина вести переговоры по Украине, — подытожил Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции НАТО на выход РФ из договора о сокращении вооружений.