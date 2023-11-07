Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении пресс-службы Альянса.

В том числе, там заявили, что ДОВСЕ представлял собой основу евроатлантической архитектуры безопасности, но теперь ситуация, при которой государства-участники Альянса придерживаются договора, а Россия – нет, «была бы нежизнеспособна».

В связи с этим, как результат, страны-участники ДОВСЕ собираются приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международному праву, — говорится в сообщении.

Это решение поддержали все члены НАТО.

Напомним, ранее Трамп признался, что шантажировал лидеров стран НАТО.