Государственные СМИ страны-агрессора сначала опубликовали сообщения о «перегруппировке» войск Путина на левобережье Херсонщины, однако вскоре опровергли их. Аналитики ISW в своем отчете объяснили «аннулирование» новости об «отходе» оккупантов, информирует «НБН».

По мнению экспертов, материал пропагандистов о переходе захватчиков на «более выгодные позиции» в Херсонской области может свидетельствовать о реальных дискуссиях среди высшего военного командования «второй армии мира». Обсуждения руководства ВС РФ преждевременно проникли в информационное пространство, прежде, чем были официально обнародованы.

Не исключено, что в Минобороны распорядились опубликовать новость об «отходе» россиян на левом берегу Херсонщины, а потом «аннулировать» ее, чтобы заставить Силы обороны недооценить количество войск Путина в регионе.

Американские аналитики убеждены, что в независимости от причин и обстоятельств сообщений о «перегруппировке» захватчиков, реакция на них свидетельствует о крайне сложной ситуации для российских войск в регионе.

Напомним, что пропагандисты попросили прокомментировать соответствующие новости спикера главы Кремля Дмитрия Пескова.