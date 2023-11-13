Рупоры путинского режима опубликовали новость о «перегруппировке» путинских оккупационных сил на левом берегу Херсонской области, однако вскоре аннулировали ее. Пропагандисты попросили пресс-секретаря главы Российской Федерации прокомментировать соответствующую информацию.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Песков заявил представителям СМИ, что Кремль не комментирует ход так называемой «спецоперации» и это якобы прерогатива «специалистов и профессионалов», то есть военных страны-агрессора.

В то же время в Центре национального сопротивления сообщили, что новости о «перегруппировке» войск РФ на левобережье Херсонщины – вброс для отвлечения внимания ВСУ и никакого движения оккупантов в регионе не зафиксировано.

Ранее спикер Путина прокомментировал статью главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного о ситуации на фронте.