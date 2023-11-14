О том, какие выводы сделали американские военные аналитики, изучив открытые данные, касающиеся текущей обстановки у Авдеевки на Донетчине, пишет «НБН», ссылаясь на подробный материал, обнародованный на официальной странице «Института изучения войны».

В частности, согласно информации из росСМИ, путинская армия якобы продолжила ведение наступательных операций под Авдеевкой, «достигнув подтвержденных успехов»: по мнению одного из так называемых российских «военкоров», сейчас боевые действия идут на Авдеевском коксохимическом заводе и на свалке в северной части Авдеевки.

Впрочем, другой российский «военный блогер» добавил — украинская армия контролирует, как минимум, 50 процентов территории Авдеевского коксохимического завода, и что все сообщения касательно полного захвата завода «освободителями» являются попросту ложными.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Столтенберг сделал заявление о ситуации на фронте в Украине и обратился к союзникам.