Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники, пишет, что вчера четверо уроженцев Чеченской Республики РФ проникли на «Азовсталь» за металлоломом, где были замечены «полицейскими», которые охраняли завод, информирует «НБН».

В сообщении отмечается, что трое мужчин сдались «правоохранителям», четвертый Магомед Скиев с ножом пошел в сторону «охранников». «Полицейский» Юрий Кондратюк открыл огонь из пистолета. Врезультате чеченец был ранен в голову и сейчас находится в коме.

Напомним, советник мариупольского мэра Петр Андрющенко рассказал, что в течение двух дней во временно захваченном городе на «концерт Кобзона» отправились три сотрудника «полиции» и один ФСБшник. Чиновник сообщил детали ликвидации оккупантов.