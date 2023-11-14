О том, что решение касательно увольнения одиозной Ирины Фарион, являющейся преподавательницей Национального университета «Львовская Политехника», примет специально сформированная комиссия, которая должна собраться, чтобы взвесить все «за» и «против» в четверг, 23-го ноября, пишет «НБН», ссылаясь на заявление проректора по научно-педагогической работе Олега Давидчака, прозвучавшее в период общения с митингующими студентами, и опубликованное «Укринформом».

По словам Давидчака, он выслушал мнение студентов, однако полагает, что следует принять во внимание и прочие мнения, поскольку решение о снятии Ирины Фарион с должности — «непростое». В частности, необходимо провести «определенную процедуру», после изучения всех обстоятельств и материалов дела, ознакомиться с показаниями других преподавателей, включая «и саму госпожу Фарион».

Проректор «Львовской Политехники» акцентировал:

До сих пор мы не имели никаких негативных отзывов от студентов на нее. Но нужно это все взвесить.

Ранее мы писали о том, что в ФСБ РФ пообещали наградить скандальную преподавательницу Фарион.