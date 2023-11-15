Как информирует «НБН», о последствиях удара рассказал руководитель ОВА Сергей Лысак. Также о российской атаке сообщил и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Так, согласно имеющейся информации, жертв среди гражданских в результате удара ракетами РФ по городу не зафиксировано. Оккупанты дважды за ночь также обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Еще пять выстрелов враг осуществил по районному центру и Марганецкой общине. Люди в результате преступных действий РФ не пострадали.

Ближе к утру войска Путина в очередной раз атаковали Никополь. Они попали по городу двумя дронами-камикадзе. Согласно предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Сейчас выясняются все причиненные убытки.

В своем сообщении Лысак отметил:

Также было весьма громко и в Кривом Роге. Жертв не зафиксировано. Все последствия от преступных действий оккупантов уточняются.

По словам же Александра Вилкула, вражеские силы атаковали ночью Кривой Рог при помощи ракет. Последствия обстрела города также уточняются. Однако точно известно, что обошлось без жертв. Также Вилкул заверил, что коммунальный транспорт, вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что бойцы ВСУ сбили вражеский боевой самолет Су-25.