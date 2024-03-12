Как информирует «НБН», о последствиях в результате преступных действий РФ рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, а также руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В сообщении отмечается, что в Кривом Роге произошел взрыв в результате вражеской атаки. Далее в многоквартирном жилдоме начался пожар. Кадры с последствиями данного инцидента попали в Сеть. Ракетный удар был нанесен во время объявленной воздушной тревоги.

Немного позже появилась информация о том, что два человека в результате удара погибли. Есть также и пострадавшие. Согласно информации различных ТГ-каналов, которые ссылаются на ОВА, 33 человека получили ранения, среди которых 4 ребенка. Также ресурсы опубликовали видео с места происшествия.

В свою очередь Александр Вилкул отметил:

В частности, было прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненные среди мирного населения. На месте работает скорая помощь и ГСЧС.

Кроме того, в Сети были опубликованы кадры горящего жилдома, в который попала ракета.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ракетного удара РФ по Донецкой области.