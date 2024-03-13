О том, что в указанном городе, в период проведения спасательной операции на месте попадания ракеты государства-террориста в жилую девятиэтажку, обнаружено тело еще одного человека, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По словам Вилкула, к сожалению, уже пятый погибший мирный украинец, найденный после ликвидации последствий вчерашнего ракетного удара. В частности, — мужчина, обнаруженный при разборе завалов на одном из этажей.

Следует отметить, что на данный момент в местной больнице находится 20 человек (из них — шесть в тяжелом состоянии, не исключая двух несовершеннолетних).

Ранее мы писали о том, что в Сети появились кадры горящей многоэтажки из-за ракетного удара России по Кривому Рогу.