Коваленко рассказал, что сейчас путинские оккупационные силы накапливают боекомплект и пытаются оптимизировать атаки на нашу страну, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

По словам аналитика, в прошлом году военное руководство РФ было недовольно ударами по Украине, поэтому в этом году захватчики меняют тактику. Сейчас изредка армия Путина обстреливает нашу страну аэробаллистическими и баллистическими ракетами, ожидая холодов, однако активно запускает дроны-камикадзе «Шахед».

Эксперт не сомневается, что применять «Калибры» и другие крылатые ракеты для атак на Украину «вторая армия мира» начнет, когда наступят морозы. Учитывая, что синоптики обещают теплую зиму, ВС РФ с атаками будут «втискиваться» в самые холодные периоды сезона.

Коваленко допускает, что теоретически российские войска могут за раз выпустить по нашей стране больше сотни ракет. При этом аналитик сомневается, что враг способен одновременно задействовать все носители, так как часть из них небоеспособна.

Напомним, в Воздушных силах объяснили, почему украинская ПВО не всегда ликвидирует баллистические ракеты.