Спикер оперативного командования «Юг» в эфире национального телемарафона напомнила, что вчера путинские оккупационные силы направляли ракеты Х-59 и Х-31 на Кропивницкий, Днепропетровскую и Одесскую области, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, российские захватчики этими ударами пытаются найти противовоздушную оборону. Несмотря на то, что были попадания, они происходили на открытых территориях, поэтому не было пострадавших и разрушений.

Гуменюк обратила внимание на то, что ВС РФ не часто атакуют Кропивницкий, однако вчера «освободители» решили «прощупать» ситуацию с работой ПВО в этой области. Она добавила, что россияне начинают применять ракеты для ударов по Украине, которые могут активизировать зимой.

Отметим, что 14 ноября над Кропивницким сбили высокоточную ракету Х-59.

Как сообщалось, в ночь на 15 ноября «вторая армия мира» атаковала Кривой Рог. Власти сообщили о последствиях ракетного обстрела.