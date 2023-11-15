Как информирует «НБН», об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

Так, демократ Чак Шумер, являющийся лидером сенатского большинства, проинформировал, что он весьма сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента США Джо Байдена – Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион – были одобрены. Он подчеркнул, что законодатели будут «весьма настойчиво работать над этим».

Дословно из заявления Шумера:

Как только мы будем возвращены на День благодарения, это будет весьма важным приоритетом, чтобы все четыре проекта закона были приняты и все четыре имели двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе.

Напомним, ранее мы уже писали о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина.