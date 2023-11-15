Аналитик объяснил, что переговоры Вашингтона и Пекина являются плохой новостью для лидера россиян, поскольку Америка и Китай начинают согласовывать новые правила и решать судьбу страны-агрессора без участия диктатора.

По словам Краева, в Сан-Франциско представители двух стран определят первичные пункты «совместного сожительства», информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Эксперт подчеркнул, что Кремлю не нравятся переговоры Америки и Китая, в частности то, что глава КНР готов говорить с лидером США за спиной президента-агрессора. В Москве понимают, что Пекин готов договариваться с Вашингтоном и торговать интересами РФ, не поддерживая ее.

Напомним, в Госдепе США раскрыли, какую тему обсудят сегодня во время встречи Байден и Си Цзиньпин.