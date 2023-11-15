В эфире Еspreso представитель 72-й отдельной механизированной бригады сообщил, что в районе Угледара защитники «отминусовали» 90% техники путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

По словам Прилипка, еще неделю назад российские войска пытались формировать позиции Сил обороны, однако их попытки не увенчались успехом. Украинские бойцы ликвидировали почти всю боевую технику «освободителей», которой они пытались штурмовать город, оставив их ни с чем.

Военнослужащий объяснил, почему армии Путина важно захватить Угледар. Он рассказал, что этот город – господствующая высота, и если ВС РФ ее возьмут, то им будет легче продвинуться вперед. При таком раскладе сложности возникнут у ВСУ, поскольку дальше идет низина, которую удерживать намного сложнее. Прилипка подчеркнул, что Угледар – крепость, которую нужно держать, что и делают защитники.

Помимо этого, город находится недалеко от Волновахи, где есть транспортный узел, что вызывает у захватчиков беспокойство, ведь в нынешней ситуации это может стать «костью в горле» россиян.

Напомним, что в начале октября «вторая армия мира» активизировала наступление на Авдеевку. Глава ГВА сообщил о ситуации в городе.