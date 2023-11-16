В разведке Великобритании напомнили, что за Авдеевку, которая близко расположена к Донецку, ведутся бои уже почти десять лет. В начале прошлого месяца путинские оккупационные силы начали активно наступать на город. С того момента войска страны-агрессора не оставляют попыток оцепить населенный пункт и регулярно его штурмуют.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу в соцсети Х Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что армия Путина смогла подойти к Авдеевскому коксохимическому заводу, который контролируют украинские военные. По словам аналитиков, это предприятие является ключевой тактической позицией к северу от населенного пункта.

В британской разведке объяснили, что промышленный объект расположен на главной дороге, которая ведет к городу. Если ВС РФ захватят завод, это усложнит логистику ВСУ. Предприятие предоставляет защитникам локальное оборонное преимущество и, вероятно, оккупанты будут нести потери при попытках атаковать объект.

Напомним, в начале месяца глава Авдеевской ГВА сообщил, что коксохимический завод стал новой целью «освободителей» в городе.