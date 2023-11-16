В интервью Радио NV экс-командующий Сухопутными силами НАТО в Европе отметил, что контрнаступление украинских войск состоит из многофункциональных операций. По его словам, на сегодня замедлилась лишь наземная часть большой военной операции ВСУ, информирует «НБН».

Ходжес объяснил, что защитники проводят многопрофильные операции на суше, в море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве для достижения результата – деоккупации Крымского полуострова.

Генерал в отставке уточнил, что наступление армии Украины на юге должно помочь изолировать Крым, перерезав путинским оккупационным силам наземный мост. Сейчас ВСУ нуждаются в большем количестве дальнобойного оружия, которое поможет наносить удары по военным объектам ВС РФ на полуострове и сделать его непригодным для захватчиков.

Ходжес добавил, что спросить, как проходит контрнаступление защитников стоит у командующего ЧФ РФ, напомнив, что россияне были вынуждены убрать свои корабли из Севастополя.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о плане контрнаступления ВСУ на следующий год.