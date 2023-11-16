Российские СМИ сообщают, что ночью под Волгоградом вспыхнул крупный пожар, после чего начались взрывы в воинской части. Как пишет Telegram-канал BAZA, жители Котлубани рассказали, что перед пожаром они слышали звук, который характерен для пролетающего БПЛА, после чего прогремел взрыв.

Россияне из воинской части эвакуировали более 600 человек, возгорание удалось ликвидировать в 05:00, информирует «НБН».

Пропагандисты заявили, что пожар на объекте Министерства обороны РФ произошел из-за возгорания травы. Пользователи соцсетей не верят, что это стало причиной ЧП, так как недавно в поселке прошел дождь.

Журналисты Hromadske попросили представителя ГУР МОУ Андрея Юсова прокомментировать «бавовну» под Волгоградом. Спикер военной разведки констатировал, что оккупанты остались без еще одного военного арсенала. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к «хлопкам» на складе боеприпасов.

Как сообщалось ранее, в двух областях РФ запретили использование пиротехники, а во временно захваченном Крыму заявили о введении ограничений на новогодние праздники.