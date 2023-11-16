Как информирует «НБН», об этом сообщают «Радио Свобода», ТГ-канал «Крымский ветер», а также оборонное ведомство Российской Федерации.

Согласно информации ТГ-канала, примерно в семь часов утра над Севастополем «летела ракета, после чего раздался взрыв».

В свой черед согласно информации издания «Крым.Реалии», в центральной части города Севастополь примерно в 06:50 по Киеву были слышны громкие звуки, напоминающие собой пуски из реактивных бомбометов.

Ранее перед этим Министерство обороны России проинформировало, что в ночное время, шестнадцатого ноября, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью два БПЛА. Еще три «птички» якобы были перехвачена над Черным морем у побережья аннексированного Крымского полуострова.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ночью в России горела воинская часть.