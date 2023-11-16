В эфире национального телемарафона Демченко рассказал, что в последнее время страна-агрессор активно использует ДРГ на Сумщине, сообщает «НБН».

Представитель Госпогранслужбы напомнил, что ранее деятельность диверсионно-разведывательных групп «второй армии мира» фиксировали на территории Черниговской и Харьковской областей. Однако в последнее время именно Сумская область более «привлекательна» для работы ДРГ страны-агрессора.

Спикер ГПСУ добавил, что защитники для своевременно обнаружения вражеских ДРГ на границе и в приграничье используют БПЛА. Также для противодействия российским диверсантам есть посты наблюдения, фортификационные укрепления и противодиверсионные резервы.

Ранее в ЦНС сообщили, что Генштаб войск Российской Федерации готовит диверсии в приграничных районах Сумщины. Стало известно, что для этой цели в Белгородскую область прибыли спецподразделения.