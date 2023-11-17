Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

Утром, 17 ноября, на улице Яворницкого произошло ДТП. В нем участвовал служебный автомобиль и пешеход. Пострадавший был госпитализирован.

Ведомство также отмечает, что на месте происшествия работают все необходимые службы. В данный момент начато служебное расследование.

Напоследок в полиции добавили:

Патрульные находятся на месте происшествия. Предоставляют необходимые показания. Обстоятельства все устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о ДТП в Курской области, где самоликвидировались срочники ВС РФ.