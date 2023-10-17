Как пишет Telegram-канал ASTRA, ДТП в приграничной области страны-агрессора произошло во вторник утром, 17 октября. На военном грузовике передвигались срочники из 217-го парашютно-десантного полка ВДВ РФ, информирует «НБН».

Неизвестно, что военные, подразделение которых имеет место постоянной дислокации в городе Иваново, делали в Курской области. Сообщается, что срочник, который был за рулем КамАЗа, не справился с управлением. В результате грузовик вылетел с трассы и перекинулся в кювет.

Водитель и один пассажир-срочник погибли на месте, другой – был госпитализирован с места аварии с травмами.

Ранее на временно захваченной территории Донецкой области грузовой поезд наехал на ЗРК «освободителей». В результате инцидента три оккупанта стали «грузом 200», двое получили травмы.