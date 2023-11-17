Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Таким образом, руководитель Минобороны Соединенных Штатов Америки ответил на вопрос представителей прессы относительно того, не мешают ли главе Пентагона высказывания Байдена, назвавшего накануне лидера КНР «диктатором».

На это Остин ответил, что у него должна обязательно быть возможность вести разговор не только с друзьями, но также и с противниками.

Так, руководитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил:

Важно, чтобы эти каналы были открыты. Даже в разгар всего того, что произошло в отношении россии и Украины, у меня была возможность поднять трубку и поговорить с министром обороны россии. И… и я думаю, что это критически важная возможность, которую мы должны поддерживать, чтобы управлять кризисом в будущем.

Напомним, ране мы уже писали о том, что Остин анонсировал следующие пакеты военной помощи для Украины.