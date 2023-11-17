В аналитическом материале ISW сообщается, что РФ боится проведения украинскими военными кампании по перехвату маршрутов снабжения оккупантов в тыловых районах страны-агрессора зимой, информирует «НБН».

Американские эксперты сообщают, что для этой цели Кремль начал усиливать противовоздушную оборону в Центральном федеральном округе государства-террориста, который состоит из 18 субъектов. В частности, он включает приграничные с Украиной регионы – Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

Помимо этого, для предотвращения ударов защитников российское руководство организовало патрулирование объектов критической инфраструктуры, обновив соответствующий список транспортных путей, сооружений и предприятий.

Также Москва начала финансировать создание «территориальных линий обороны» в граничащих с Украиной регионах.

Напомним, в начале недели пропагандисты опубликовали материал об «отходе» российских захватчиков на левобережье Херсонщины, позже опровергнув соответствующую информацию. В ISW объяснили, почему рупоры путинского режима «аннулировали» новость.