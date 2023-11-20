Как пишет «НБН», об этом проинформировал глава МВД Игорь Клименко.

В партии помощи насчитывается сорок специальных автомобилей, пять десятков ручных миноискателей, а также контейнеры и жидкость, которой можно тушить огонь.

Министр добавил, что такого рода оснащение ускорит процесс гуманитарного разминирования. Также оно сделает сам процесс более безопасным для пиротехников.

Дословно из заявления Клименко:

Несмотря на постоянные российские обстрелы, подразделения ГСЧС ежедневно уничтожают взрывоопасные предметы. Мы стремимся сделать все, чтобы гражданское население могло безопасно возвращаться в свои дома. Систематически Япония передает нам техническое оборудование, автомобильссссссссссссссссссссссную технику, машины для разминирования.Спасибо Послу Японии в Украине Мацуди Кунинори, японскому Правительству и народу за постоянную поддержку Украины.

Напомним, ранее мы уже сообщали о предупреждении представителей ГСЧС относительно многоквартирного дома в Запорожье, который может разрушиться из-за попадания в него российской ракеты.