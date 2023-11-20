Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генеральном штабе ВС РФ и путинского офицера, который участвует в наступлении на Авдеевку, пишет, что за несколько дней в районе города пропали 28 разведчиков «второй армии мира», информирует «НБН».

В сообщении сказано, что «освободители» отправили опытную группу бойцов, которые должны были подорвать несколько единиц артиллерии ВСУ, также определить местоположение другой артиллерии и места скопления живой силы защитников. Через полчаса после выхода разведчиков, оккупанты потеряли с ними связь.

На поиски бойцов, которые таинственно исчезли были отправлены еще две группы разведчиков, которые также не вернулись. В результате армия Путина за несколько дней лишилась 28 разведчиков, из которых двое –офицеры.

Собеседник Telegram-канала отмечает, что за одной из групп следил БПЛА, который в какой-то момент ее «просто потерял», через семь минут дрон сбили. Он добавил, что бойцы, которые загадочно исчезли, могут «очень много» рассказать украинским военным.

Напомним, ГУР МОУ опубликовало перехваченный разговор оккупанта, который рассказывает о больших потерях ВС РФ под Авдеевкой.