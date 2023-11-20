Российский оккупант, который находится на лечении, рассказал, что путинские оккупационные силы несут значительные потери в районе Авдеевки Донецкой области. По словам захватчика, из этой зоны фронта ежедневно машинами вывозят «двухсотых» и «трехсотых», информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал ГУР МОУ.

По словам «освободителя», медицинские учреждения на временно захваченных территориях Украины и военные госпитали страны-агрессора переполнены раненными.

Оккупант сообщил, что по этой причине он сам находится в гражданской больнице. Он добавил, что в медучреждениях Ростова «трехсотых» кладут в коридоры на пол, так как мест в палатах им не хватает.

Ранее в ВСУ рассказали, как командование «второй армии мира» «мотивирует» захватчиков штурмовать Авдеевку.