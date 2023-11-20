В понедельник, 20 ноября, Telegram-канал ASTRA сообщил, что 17 ноября около 17:00 аэродром путинских оккупационных сил во временно захваченном селе Тарасовка на Херсонщине атаковали ВСУ, информирует «НБН».

Известно, что в результате прилета получили повреждения как минимум два самолета россиян АН-2, а также ангар. О пострадавших информации пока что нет.

В то же время украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» показал кадры удара Сил обороны по вражескому аэродрому. Защитники обстреляли здание, от которого ничего не осталось. Обломки бетона попали в самолеты ВС РФ.

«Отработка специальными снарядами под кодовым названием «камни с неба»», — комментирует автор Telegram-канала.

Ранее он сообщал, что местные жители рассказывали о «фестивале» у оккупантов 17 ноября. Люди слышали звуки детонации, видели черный дым и как активно ездили военные машины захватчиков.

Отметим, росСМИ заявили о поражении истребителей армии Путина украинскими БПЛА в Севастополе 7 ноября.