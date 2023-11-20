Российские паблики сообщают, что украинские военные 7 ноября поразили боевые самолеты путинских оккупационных сил во временно захваченном Севастополе, информирует «НБН» со ссылкой на «Информационное сопротивление».

Россияне жалуются на то, что военное руководство страны-агрессора не раскрывает последствия атак армии Украины ракетами, дронами и артиллерией. В частности, в Минобороны РФ заявляли об отражении нападения полтора десятка БПЛА в ночь на 7 ноября на Севастополь.

Однако через несколько дней стало известно, что удар ВСУ по крымскому городу был эффективным – защитники смогли поразить несколько истребителей МиГ-31 оккупантов, о чем оборонное ведомство РФ естественно не сообщило.

В сообщении также упоминается о ликвидации роты «освободителей» на Херсонщине, которую командование захватчиков демонстративно передислоцировало на виду у Сил обороны. Военное руководство использовало этих путинских солдат в качестве живой мишени «для отвлечения внимания» защитников.

Ранее в ЦНС рассказали, как успешные действия Сил обороны повлияли на заполненность больниц в Крыму и на временно захваченных территориях Херсонской области.