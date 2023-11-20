Как информирует «НБН», об этом проинформировал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с депутатами немецкого парламента.

Дословно из заявления омбудсмена:

Я провел встречу с представителями немецкого парламента. Мое внимание было акцентировано на том, что каждый день государство-оккупант своими действиями нарушает права граждан нашей страны на жизнь, безопасность и семью.

Согласно его данным, войска России в Украине убили 510 детей. Ранения получили 1143 ребенка. Еще 2127 детей числятся пропавшими без вести. 13 пострадали от сексуального насилия, а почти двадцать тысяч детей Россия депортировала или же принудительно увезла.

Он добавил, что война РФ против Украины унесла жизни почти десяти тысяч мирных жителей. Еще почти восемнадцать тысяч граждан получили ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в России собираются судить ребенка, который был вывезен из Украины.