Институт аудиосопровождения Японии и японская телесеть TBS исследовали публичные выступления президента-агрессора, чтобы выяснить, действительно ли он использует «дублеров». Для сравнения голоса, черт лица и движений Путина на видеозаписях эксперты использовали искусственный интеллект.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Sun.

Результаты анализа технологии распознавания лиц показали, что в этом году парад 9 мая провел настоящий лидер россиян. При этом 10 месяцев назад Крымский мост, по всей видимости, осматривал «близнец» главы Кремля, так как, согласно отчету ИИ, его лицо соответствовало лицу диктатора на параде Победы лишь на 53%.

Несовпадение лица «копии» военного преступника с лицом настоящего диктора показало и исследование кадров визита Путина во временно захваченный Мариуполь. Город посещал человек, который только на 40% похож на «оригинального» президента РФ.

При этом технология распознавания лиц показала, что сходство лидера россиян на Керченском мосту с главой Кремля в Мариуполе составляет лишь 18%.

Японские исследователи пришли к выводу, что военный преступник использует как минимум две свои «копии» для появлений на публике.

Отметим, что после визита Путина в Дербент в начале лета в Сети активно заговорили о двойниках президента. Кремлю пришлось комментировать странное поведение российского лидера во время поездки в Дагестан.