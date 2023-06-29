Пресс-секретарь главы государства-террориста объяснил, почему Путин в Дербенте активно общался с горожанами и охотно фотографировался с ними, ранее активно избегая близкого контакта с людьми.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Спикер диктатора объяснил, что несмотря на действующие противоэпидемические рекомендации специалистов, президент-агрессор якобы не смог отказать жителям Дербента, чтобы не поприветствовать их.

Отметим, что пользователи соцсетей усомнились в «подлинности» главы Кремля во время визита в Дагестан. Комментаторы обратили внимание на здоровый вид Путина и нетипичное поведение, посчитав, что в город приезжал двойник диктатора.