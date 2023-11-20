Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники среди боевиков ЧВК, сообщает, что в Африке подразделения «Вагнера» постоянно атакуют FPV-дроны, информирует «НБН».

Собеседник Telegram-канала рассказал, что БПЛА за прошлую неделю осуществили несколько налетов на конвои и авиабазы частной военной компании РФ в Мали. Удары беспилотников «отминусовали» пять боевиков, пикап и два грузовика.

В ЧВК убеждены, что атаки FPV-дронов – деятельность украинского спецназа, так как налеты происходят очень быстро, резко и точно. «Вагнеровцы» утверждают, что эти удары – «почерк СВО» и атаки осуществляют украинские разведчики, которые якобы координируют свою работу с французскими коллегами.

Ранее в ЦНС сообщили, в каком временно захваченном городе на юге Украины россияне организовали лагерь для бывших наемников группы «Вагнера».