В эфире национального телемарафона Ковалев подтвердил, что защитники закрепляются на левобережье Херсонщины и придерживаются четкого плана действий. В регионе украинские бойцы проводят разведку, рейды и диверсии, информирует «НБН».

Спикер Генштаба ВСУ отметил, что военные выполняют одну из основных целей этой операции – оттесняют «вторую армию мира» как можно дальше от правобережья Днепра, чтобы обезопасить жителей Херсона от регулярных ударов со стороны оккупантов.

По словам Ковалева, захватчики на Херсонщине несут большие потери, по этой причине они вынуждены с других участков фронта перебрасывать в регион дополнительные силы.

Он добавил, что от 4 до 10 раз в сутки «освободители» пытаются выбить защитников с позиций, а также применяют все имеющееся оружие. При этом ВСУ действуют смело и тактически грамотно, нанося потери врагу.

Ранее СМИ сообщили подробности удара по аэродрому ВС РФ в Херсонской области.