В эфире национального телемарафона спикер ВМС ВСУ сообщил, что, вероятно, путинские оккупационные силы зимой не будут менять свою тактику в море, назвав причину, информирует «НБН».

Представитель Военно-морских сил объяснил, что порты, где находятся корабли «второй армии мира», не замерзают, так как зимы теплые. Следовательно, не стоит ожидать, что войска страны-агрессора в море как-то существенно изменят свое поведение.

Плетенчук напомнил, что Украина уже прошла одну такую зиму в условиях массированных обстрелов ВС РФ и сейчас усиленно готовится к периоду холодов. В то же время российские захватчики к этому времени подготовлены хуже.

Отметим, что аналитики американского Института изучения войны рассказали, как погодные условия будут оказывать влияние на ход боевых действий в Украине.