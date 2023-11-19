О том, что российские войска вторжения, расположившиеся в районе Авдеевки, вынуждены интенсивно компенсировать потери в своих «истощенных» подразделениях, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Сил Обороны Таврического направления Александра Штупуна, озвученное в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Штупуна, путинская армия несет значительные потери в «живой силе», однако продолжает восполнять личный состав в обескровленных подразделениях вследствие того, что российский генералитет применяет тактику «возьми позицию или умри». Именно из-за указанных методов, у россиян резко выросло количество дезертиров, потому командование захватчиков решило «мотивировать» подчиненных, разместив на тыловых позициях заградительные отряды, которые расстреливают «провинившихся».

Кроме того, пленные россияне жалуются — их намеренно ввели в заблуждение, твердо убеждая, что на позициях ВСУ попросту никого нет, и штурмовать Авдеевку можно без особых усилий.

Ранее мы писали о том, что аналитик объяснял, почему удержание Авдеевки ВСУ усложнило ситуацию для оккупантов на Левобережье Херсонщины.