Польский публицист Филипп Домб-Мировский в своем материале в соцсети Х сообщает детали передачи Варшавой около 10 МиГ-29 Киеву в прошлом году, которые раскрыл в своей книге «Польша на войне» Парафянович, информирует «НБН».

В публикации сказано, что книга журналиста повествует про взаимодействие украинского и польского руководства в первые месяцы полномасштабного нападения РФ. Пока представитель Белого дома Джейк Салливан сомневался, что Украина выстоит, Варшава решила действовать решительнее и настаивала на передаче тяжелой техники для ВСУ.

Вашингтон посылал неоднозначные сигналы Киеву относительно поставок истребителей и польские власти решились тайно передать украинской стороне самолеты МиГ-29. Варшава распорядилась разобрать истребители и оставить их части недалеко от границы соседнего государства.

Киев проинформировали о том, где поляки оставили «бесхозные» части авиации, которые украинцы быстро забрали и собрали в приграничье на своей территории.

Напомним, Украина должна получить истребители F-16. В Минобороны Эстонии заявили, что американские боевые самолеты не переломят ход войны и ВСУ необходимо другое оружие.