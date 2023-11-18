О том, что первоочередно украинской армии необходимы определенные типы боеприпасов, в частности, — ракеты с высоким радиусом поражения целей, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Певкура, ВСУ, в первую очередь, требуются боеприпасы с большой дальностью, а также боекомплекты для разнообразных ракетных систем. Кроме того, поставки современных самолетов тоже важны, но такая авиатехника «не изменит ход войны».

Глава Минобороны Эстонии полагает, что Украине нужна армия, которая сможет полноценно контролировать боевые действия на всей территории, и ожидаемой деоккупации ВОТ не слишком помогут западные самолеты F-16.

Ранее наш информационный портал писал о том, что ВВС Норвегии на F-35 успешно перехватили вблизи воздушного пространства НАТО боевую авиацию РФ.