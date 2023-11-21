В эфире «Суспільного» начальник Авдеевской ГВА сообщил, что «освободители» следят за людьми в городе с помощью беспилотников «Орлан». Россияне видят дым от буржуек и наносят в эти места удары корректируемыми авиационными бомбами. Так происходит практически ежедневно, информирует «НБН».

Барабаш отметил, что это стало причиной для бегства местных жителей из Авдеевки. Люди поняли, что «вторая армия мира» прицельно бьет по гражданскому населению.

По словам чиновника, на решение людей покинуть город повлияла и эвакуация сотрудников Авдеевского коксохимического завода. Местные по примеру работников предприятия стали выезжать из города.

Как сообщалось, армия Путина за несколько дней при загадочных обстоятельствах лишилась 28 разведчиков в районе Авдеевки.