В интервью изданию OBOZ.UA Маломуж заявил, что у президента-агрессора Владимира Путина нет возможностей «заморозить» боевые действия в Украине на длительное время, информирует «НБН».

По словам экс-руководителя Службы внешней разведки, ВСУ и украинский народ ориентированы на полную деоккупацию всех территорий страны и восстановление ее целостности. Кроме того, Киев и его союзники не допустят, чтобы россияне смогли реализовать такой сценарий войны.

Генерал прогнозирует, что Украина будет более эффективно получать от партнеров боевую технику и оружие, особенно высокоточное, а захватчики начнут технологически проигрывать.

Маломуж объяснил, что президент-агрессор не сможет вести долгую войну старыми средствами против вооруженных более новыми и эффективными средствами защитников. По его мнению, через полтора-два года украинский ВПК покажет большие успехи.

Генерал отметил, что ошибка Путина, который рассчитывал на быстрый захват Украины, мощно ударила по обороноспособности РФ и моральному состоянию «освободителей».

Он добавил, что в марте диктатор был готов завершить так называемую «СВО», однако вынужденно перешел к затяжной войне, от исхода которой зависит его существование и нахождение у власти.

Ранее Зеленский объяснил, чем грозит Украине «замораживание» войны с РФ.