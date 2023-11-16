Во время общения с африканскими журналистами украинский лидер объяснил, что «замороженные» боевые действия с Россией подобны спящему вулкану, который рано или поздно проснется. Зеленский убежден, что такой сценарий войны – патовая ситуация, которая является временной слабостью.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Гарант заявил, что, если Украина хочет завершения войны, она должна ее закончить и сделать это с уважением, чтобы весь мир знал, что агрессор понес ответственность за свои преступления.

Президент подчеркнул, что «замораживание» конфликта означает, что следующим поколениям украинцев придется воевать, потому что, если РФ не поставить на место, она придет опять. Глава государства добавил, что зло должно пострадать, а не только наша страна, на которую оно напало, и это будет справедливо.

Ранее Зеленский заявил, что Украина нуждается в финансовой помощи западных государств, чтобы Киев мог начислять социальные выплаты. Президент отметил, что при отсутствии поддержки партнеров нашей стране грозит кризис.