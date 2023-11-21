В эфире национального телемарафона полковник прокомментировал новость о том, что Иран выпускает ударные БПЛА «Шахед» с радиолокационным наведением и реактивным двигателем, информирует «НБН».

По словам представителя ВС ВСУ, иранцы окрашивают модифицированные дроны-камикадзе в черный матовый цвет, что усложнит силам ПВО их обнаружение в темное время суток.

Спикер Воздушных сил отметил, что российские захватчики несколько изменили тактику запуска «Шахедов», что также усложняет их выявление. Ранее путинские оккупационные силы атаковали беспилотниками днем, а сейчас наносят удары ночью.

Игнат добавил, что при этом неизвестно, получит ли Российская Федерация от Тегерана модифицированные ударные БПЛА или наладит отечественное производство таких дронов.

Также представитель Воздушных сил рассказал, могут ли защитники бить по территории государства-террориста с помощью украинских аналогов «Шахедов».