В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ ответил на вопрос, могут ли в ближайшем будущем Силы обороны атаковать объекты на территории страны-агрессора отечественными аналогами «Шахедов», информирует «НБН».

Полковник намекнул на то, что защитники уже используют такие БПЛА отечественного производства для нанесения ударов по России, однако прямо не ответил, уточнив, что Воздушные силы такое не объявляют.

По словам Игната, если украинские производители действительно смогли создать аналоги «Шахедов», которые летят далеко и точно, – это шаг вперед. Он подчеркнул, что ВСУ могут отечественным оружием обстреливать территорию государства-террориста, добавив, что беспилотники «сейчас применяют собственно все».

Отметим, что российские СМИ заявляют об успешном ударе ВСУ по Крыму 7 ноября. Силы обороны с помощью дронов поразили вражеские истребители МиГ-31 во временно захваченном Севастополе.